Сотрудники УФСБ предотвратили теракт в здании военкомата в Екатеринбурге

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ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Свердловской области.

"...при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт", – заявили в ФСБ.

Правоохранители сообщили, что задержанный мужчина являлся сторонником движений и организаций, которые в России признаны террористическими и экстремистскими, и намеревался посеять панику среди населения.

Кроме того, подозреваемому вменяют желание дестабилизировать работу региональных муниципальных и региональных органов власти.

При обыске у задержанного нашли пять самодельных зажигательных устройств. Сам он помещен под стражу, разыскиваются его соучастники. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту").

Ранее ФСБ сообщила, что в силу вступил приговор суда, которым в государственной измене был обвинен полковник нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Штыбликов Д. А.

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