ФСБ задержала участвовавших в нападении на Дагестан бывших членов банд Басаева и Хаттаба

Фото: кадр из видео ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали еще двоих членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"В ходе работы совместно со СК РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Нефтекумского района Ставропольского края – Таушева Эдуарда 1977 года рождения, и Заракаева Темирали 1974 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", – говорится в сообщении.

Уточняется, что они были задержаны 2 ноября в Москве и в ставропольском селе Каясула. Заракаеву и Таушеву предъявляются обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж", и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В ФСБ отметили, что в настоящее время с задержанными проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Ранее был задержан еще один участник банды Басаева и Хаттаба. В ходе следствия были получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева.

Задержанный добровольно вступил в банду в июле 1999 года, а в августе того же года принимал активное участие в вооруженном мятеже, нацеленном на свержение конституционного строя РФ.

По версии следствия, обвиняемые в составе одной из банд Басаева и Хаттаба в 1999 году напали на военнослужащих РФ на территории Ботлихского района Дагестана. Вследствие этой атаки погибли 33 человека, еще 34 были ранены.



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