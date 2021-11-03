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Происшествия

08:09

Полиция подтвердила задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

происшествия

Фото: СК РФ

В УМВД РФ по Астраханской области подтвердили задержание сбежавшего из психиатрической больницы члена банды Басаева, который был осужден за бандитизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по части 2 статьи 209 УК РФ, статьи 279 УК РФ, статьи 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года", – говорится в сообщении.

Известно, что Алханов совершил побег из-под стражи, покинув отделение психиатрической больницы, в котором проходил медицинскую экспертизу. Позже осужденный был объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, мужчина был задержан летом этого года. Он проходил по делу о вооруженном нападении на военнослужащих 29 февраля 2000 года в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Ранее СК РФ сообщил о задержании еще двоих членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Республики Дагестан. Были задержаны уроженцы Ставропольского края – Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев.

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