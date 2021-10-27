Сбежавший из психбольницы в Астрахани член банды Басаева объявлен в розыск

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Сбежавший из психиатрической больницы в Астрахани Магомед Алханов, который был осужден за бандитизм, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСИН России по региону.

Алханов сбежал из психиатрической больницы накануне.

По данным следствия, мужчина был задержан летом этого года. Он проходил по делу о вооруженном нападении на военнослужащих 29 февраля 2000 года в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

До этого СК РФ сообщил о задержании еще двоих членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Республики Дагестан. Были задержаны уроженцы Ставропольского края – Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев.

