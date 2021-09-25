Следователи задержали еще двух членов банды Басаева, участвовавших в нападении на Дагестан

08:35
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Еще двое членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Республики Дагестан в 1999 году, задержаны. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
В ходе совместной операции с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии следователи задержали двоих уроженцев Ставропольского края – Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева.
"В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)", – сообщили в ведомстве.
Установлено, что в середине июля 1999 года Елакаев и Мусаев добровольно вступили в состав незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. После чего приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
"Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан", – добавили в Следственном комитете.
В мае этого года сотрудники СК РФ также задержали одного из членов банды. Им оказался житель Ставропольского края Бaгaудин Кувaнaев.
Ранее ФСБ и Следственный комитет задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
Спецслужбы заявили, что ими сформирована неопровержимая доказательная база участия в этом преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понесшего уголовного наказания.
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