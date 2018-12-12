Задержан еще один член террористической банды Басаева

12 декабря, 10:48
Фото: СК РФ
В Ставропольском крае задержали члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Задержанный – гражданин РФ Шамиль Казбулатов, 1972 года рождения. Ему вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих.
Следствие намерено добиваться ареста задержанного. Также проверяется его причастность к совершению других преступлений.
В конце ноября СК задержал двоих участников нападения – Нажмудина Дудиева 1975 года рождения и Ибрагима Донашева 1977 года рождения.
В 2000 году в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района ЧР было совершено нападение на военнослужащих шестой парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Погибло 84 десантника.
Басаев был уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.
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