Из психбольницы Астрахани сбежал член банды Басаева и Хаттаба

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Из психиатрической больницы Астрахани сбежал осужденный за бандитизм Магомед Алханов, сообщается на сайте МВД по региону.

"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов, 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина был задержан летом 2021 года. Он проходил по делу о вооруженном нападении на военнослужащих 29 февраля 2000 года в составе банды Басаева и Хаттаба. В результате чего погибли 84 человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

В больнице Алханов проходил медицинскую экспертизу. Он был осужден по статье 209 УК РФ ("Бандитизм").

Ранее Следственный комитет РФ сообщал о задержании еще двоих членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Республики Дагестан.

В ходе совместной операции с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии следователи задержали двоих уроженцев Ставропольского края – Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева.

