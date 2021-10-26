Из психбольницы Астрахани сбежал член банды Басаева и Хаттаба

26 октября, 22:17
Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области
Из психиатрической больницы Астрахани сбежал осужденный за бандитизм Магомед Алханов, сообщается на сайте МВД по региону.
"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов, 1982 года рождения", – говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина был задержан летом 2021 года. Он проходил по делу о вооруженном нападении на военнослужащих 29 февраля 2000 года в составе банды Басаева и Хаттаба. В результате чего погибли 84 человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
В больнице Алханов проходил медицинскую экспертизу. Он был осужден по статье 209 УК РФ ("Бандитизм").
Ранее Следственный комитет РФ сообщал о задержании еще двоих членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Республики Дагестан.
В ходе совместной операции с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии следователи задержали двоих уроженцев Ставропольского края – Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева.
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