Правоохранители задержали еще одного участника банды Басаева и Хаттаба

21:09
Фото: sledcom.ru
Задержан еще один участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавший в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. <...> 16 февраля 2022 года Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан", – говорится в сообщении.
По версии следствия, задержанный добровольно вступил в банду в июле 1999 года, а в августе того же года принимал активное участие в вооруженном мятеже, нацеленном на свержение конституционного строя РФ, вместе с другими участниками группировки совершал посягательства на жизни российских военнослужащих, поддерживавших общественную безопасность в Ботлихском районе Дагестана.
Уточняется, что в результате действий банды погибли 33 человека, еще 34 гражданина РФ получили ранения. В настоящее время с Машаевым проводятся следственные мероприятия, нацеленные на установление его роли и характера деятельности в составе преступной группировки.
Ранее, в конце декабря прошлого года, были задержаны два других участника банды Басаева и Хаттаба. Речь идет об уроженцах Ставропольского края Ильхане Канмурзаеве 1979 года рождения и Каирбеке Бакиеве 1972 года рождения.
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