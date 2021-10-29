В Бурятии задержали членов экстремистского сообщества праворадикалов

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ФСБ России задержала в Бурятии участников группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии, сообщает РИА Новости.

По данным спецслужб, в структуру группировки активно втягивалась молодежь, в том числе студенты республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье, который готовил сторонник запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Злоумышленник планировал совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства.