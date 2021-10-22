ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье, который готовил сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточняется, злоумышленник планировал совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ).

В ходе обысков в жилище задержанного были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Нападение готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Силовики изъяли у злоумышленника компоненты и инструменты для изготовления СВУ, а в его мобильном телефоне нашли переписку с членами террористических структур.

