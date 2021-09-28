Подпольных оружейников задержали в 18 регионах РФ

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ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников, сообщает ТАСС.

У них изъяли 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Задержанных подозревают в причастности к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения.

Спецоперация проводилась в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали пятерых неонацистов, которые готовили теракт. Подозреваемыми оказались местные жители 2001–2003 годов рождения.

В жилищах задержанных, а также в их тайнике нашли СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывчатки, националистическую литературу и атрибутику.