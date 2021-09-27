В Уфе задержали пятерых неонацистов, готовивших теракт

Фото: Следственный комитет России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Уфе пятерых членов неонацистской группировки, которые готовили теракт против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Задержаны пять жителей Уфы 2001–2003 годов рождения – участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых, а также тайнике, находящемся в заброшенном здании, были изъяты СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывчатки, националистическая литература и атрибутика.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под стражей.

В начале сентября в Ингушетии задержали четверых сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовивших нападения на правоохранителей в республике. Речь идет о гражданах РФ, установивших с помощью интернета контакты с членами ИГ, чтобы координировать свою деятельность по подготовке и совершению терактов.

По данным спецслужб, подозреваемые планировали нападать на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.