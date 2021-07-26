ФСБ задержала сторонника террористической организации в Новосибирске

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали мужчину, занимавшегося финансированием запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что задержанный гражданин одной из республик ближнего зарубежья в общей сложности перечислил террористам свыше 2,4 миллиона рублей.

"Следствием установлено, что иностранец собирал на свою банковскую карту денежные средства на "джихад", после чего переводил их за рубеж лицам, находящимся в розыске", – говорится в сообщении.

Задержанный помещен в СИЗО. В его отношении возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма и содействии террористической деятельности.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании на Ставрополье восьми человек по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации.

Уточнялось, что подозреваемых задержали 21 и 22 июля. Как позднее сообщили в СК, задержанные жители Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья планировали совершение теракта на территории отдела полиции в Кисловодске.