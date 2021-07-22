Задержанные на Ставрополье планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске

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Подозреваемые в участии в экстремистском сообществе, задержанные в Ставропольском крае, планировали совершение теракта на территории отдела полиции в Кисловодске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"21–22 июля задержаны семь участников запрещенного религиозного объединения <...>. Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные являются жителями Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. Следственный комитет ходатайствует об их аресте.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании на Ставрополье восьми человек по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации. Уточняется, что подозреваемых задержали 21 и 22 июля. В настоящее время они доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий.