Восемь человек задержаны на Ставрополье по подозрению в экстремизме

Фото: depositphotos/grigorenko

Правоохранители задержали в Ставропольском крае восемь человек по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

"В рамках сопровождения уголовного дела ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") дополнительно установлены 8 участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемых задержали 21 и 22 июля. В настоящее время они доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий.

Ранее в Подмосковье задержали боевика запрещенной на территории России террористической организации ИГ, которого подозревают в подготовке теракта. По предварительным данным, приезжий из соседнего государства добровольно вступил в террористическую организацию. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

