Восемь человек задержаны на Ставрополье по подозрению в экстремизме

15:05
Фото: depositphotos/grigorenko
Правоохранители задержали в Ставропольском крае восемь человек по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
"В рамках сопровождения уголовного дела ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") дополнительно установлены 8 участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемых задержали 21 и 22 июля. В настоящее время они доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий.
Ранее в Подмосковье задержали боевика запрещенной на территории России террористической организации ИГ, которого подозревают в подготовке теракта. По предварительным данным, приезжий из соседнего государства добровольно вступил в террористическую организацию. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.
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