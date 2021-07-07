Четыре ячейки "Хизб ут-Тахрир" ликвидированы в нескольких российских городах

11:38
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона", – говорится в сообщении.
Как уточняется, злоумышленники распространяли на территории России террористическую идеологию, а также занимались вербовкой мусульман и трудовых мигрантов.
По местам жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы.
Ранее сотрудники ФСБ задержали главаря татарстанского подразделения запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Сообщалось, что мужчина распространял исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовал российских мусульман в ряды организации.
В феврале сообщалось, что ФСБ провела в 10 российских регионах спецоперации по задержанию членов организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", в отношении семи из них были возбуждены уголовные дела.
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