Четыре ячейки "Хизб ут-Тахрир" ликвидированы в нескольких российских городах

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона", – говорится в сообщении.

Как уточняется, злоумышленники распространяли на территории России террористическую идеологию, а также занимались вербовкой мусульман и трудовых мигрантов.

По местам жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали главаря татарстанского подразделения запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Сообщалось, что мужчина распространял исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовал российских мусульман в ряды организации.

В феврале сообщалось, что ФСБ провела в 10 российских регионах спецоперации по задержанию членов организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", в отношении семи из них были возбуждены уголовные дела.