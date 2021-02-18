ФСБ сообщила о задержании членов "Хизб ут-Тахрир" в 10 регионах РФ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В ФСБ сообщили о проведении в 10 российских регионах спецоперации по задержанию членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", в отношении семи из них возбуждены уголовные дела.

Оперативные действия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, а также в Калужской, Орловской и Ивановской областях.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации", – говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что задержанные пропагандировали доктрину создания так называемого всемирного халифата путем свержения светских правительств с помощью осуществления военных переворотов и исламских революций. По местам жительства фигурантов были обнаружены и изъяты запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители.

Накануне суд в Крыму арестовал шестерых человек, задержанных по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщили адвокаты арестованных. Фигуранты дела были помещены под арест до 15 апреля.