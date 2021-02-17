В четырех регионах России задержали экстремистов, готовивших теракты

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Спецслужбы задержали на юге России исламистов, которые планировали диверсии на Северном Кавказе. Об этом сообщает ФСБ.

По данным ведомства, задержанные входят в запрещенную в РФ организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ), стремящуюся создать собственное теократическое государство – халифат.

Как уточнили в ФСБ, в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов. Они, кроме пропаганды идеологии и вербовки террористов, готовили теракты. Атаки планировались на территории Северного Кавказа, уточнили в ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористической ячейки на территории Дербентского района в Дагестане. В ходе спецоперации были задержаны два боевика.