Сотрудники УФСБ задержали в Дагестане двух террористов

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористической ячейки на территории Дербентского района в Дагестане. В ходе спецоперации были задержаны два террориста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Как уточняется, злоумышленников задержали при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

"По имеющимся данным, члены ячейки вынашивали намерения по совершению серии преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ), готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. При обыске у членов преступной группы нашли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и взрывное устройство. В телефонах боевиков обнаружили переписку с зарубежными координаторами террористической деятельности.