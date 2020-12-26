В Дагестане задержаны четыре члена ИГ, готовивших теракт – ФСБ

10:34
Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ), готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена подготовка террористического акта в Махачкале Республики Дагестан. 25 декабря в результате проведенных мероприятий задержаны четверо членов ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в РФ)", – рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
При обыске у членов преступной группы нашли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и взрывное устройство. В телефонах боевиков обнаружили переписку в зарубежными координаторами террористической деятельности.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). В ФСБ уточнили, что возможна дополнительная квалификация преступной деятельности задержанных по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц).
Накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток в Тамбове. У подозреваемого изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По решению суда молодой человек арестован.
В отношении подростка, готовившего теракт в Тамбове, возбудили уголовное дело
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