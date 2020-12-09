В Туле задержан подросток, готовивший нападение на учебное заведение

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на учебное заведение, он задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточняется, у молодого человека изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России. Были задержаны 13 человек, которые планировали преступления в людных местах, учебных заведениях и зданиях силовых структур.