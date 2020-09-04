ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения

Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ РФ

ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России. Задержаны 13 человек, которые планировали преступления в людных местах, учебных заведениях и зданиях силовых структур, говорится в пресс-релизе спецслужбы.

"Массовые убийства планировались с использованием самодельных взрывных устройств, холодного оружия, зажигательных смесей. Также среди задержанных есть те, кто склонял интернет-пользователей к совершению таких преступлений", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что 11 задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

У злоумышленников были найдены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и людные места, отмечает спецслужба. Преступные планы подтверждаются личными дневниками и информацией в гаджетах.

Кроме того, при обыске в доме задержанных были найдены четыре самодельные бомбы и компоненты для их сборки, травматическое и холодное оружие. В спецслужбе не уточняют мотивы задержанных.

Также сообщается, что один из злоумышленников планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября.

"Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу. 100 хочу убить", – написал молодой человек перед подготовкой к преступлению.

Ранее СК задержал 3 членов террористического сообщества, действовавшего в колонии Калмыкии.

О том, что в одной из колоний вскрыта террористическая ячейка, стало известно в декабре 2019 года. Уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем") было возбуждено в отношении 22 человек.

Также по подозрению в подготовке теракта задержали жителя Башкирии. Предполагается, что целью злоумышленника была дестабилизация деятельности органов государственной власти и инспирирование протестной активности.