ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения

10:54
Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ РФ
ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России. Задержаны 13 человек, которые планировали преступления в людных местах, учебных заведениях и зданиях силовых структур, говорится в пресс-релизе спецслужбы.
"Массовые убийства планировались с использованием самодельных взрывных устройств, холодного оружия, зажигательных смесей. Также среди задержанных есть те, кто склонял интернет-пользователей к совершению таких преступлений", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что 11 задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.
У злоумышленников были найдены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и людные места, отмечает спецслужба. Преступные планы подтверждаются личными дневниками и информацией в гаджетах.
Кроме того, при обыске в доме задержанных были найдены четыре самодельные бомбы и компоненты для их сборки, травматическое и холодное оружие. В спецслужбе не уточняют мотивы задержанных.
Также сообщается, что один из злоумышленников планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября.
"Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу. 100 хочу убить", – написал молодой человек перед подготовкой к преступлению.
Ранее СК задержал 3 членов террористического сообщества, действовавшего в колонии Калмыкии.
О том, что в одной из колоний вскрыта террористическая ячейка, стало известно в декабре 2019 года. Уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем") было возбуждено в отношении 22 человек.
Также по подозрению в подготовке теракта задержали жителя Башкирии. Предполагается, что целью злоумышленника была дестабилизация деятельности органов государственной власти и инспирирование протестной активности.
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