В Башкирии задержали мужчину, планировавшего теракт

13:55
Фото: УФСБ по РБ
Жителя башкирского Нефтекамска задержали по подозрению в подготовке теракта – поджога местной администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.
Предполагается, что целью злоумышленника была дестабилизация деятельности органов государственной власти и инспирирование протестной активности.
"Сотрудниками УФСБ вскрыты намерения жителя города Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства", – говорится в сообщении.
В УФСБ отметили, что параллельно задержанный открыто вел агитацию в интернете.
Ранее ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.
В ЦОС ФСБ также отметили, что мужчина собирался после этого отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Он планировал участвовать в деятельности местных террористических группировок.
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