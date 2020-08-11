В Башкирии задержали мужчину, планировавшего теракт

Фото: УФСБ по РБ

Жителя башкирского Нефтекамска задержали по подозрению в подготовке теракта – поджога местной администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

Предполагается, что целью злоумышленника была дестабилизация деятельности органов государственной власти и инспирирование протестной активности.

"Сотрудниками УФСБ вскрыты намерения жителя города Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства", – говорится в сообщении.

В УФСБ отметили, что параллельно задержанный открыто вел агитацию в интернете.

Ранее ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

В ЦОС ФСБ также отметили, что мужчина собирался после этого отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Он планировал участвовать в деятельности местных террористических группировок.