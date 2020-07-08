ФСБ провела задержание вербовщиков террористической организации в Калининграде

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Региональное управление ФСБ произвело задержание четырех вербовщиков международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).

По данным ТАСС, сотрудники Федеральной службы безопасности провели операцию совместно с пограничниками.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены четверо граждан Центрально-Азиатского региона, которые осуществляли вербовку и идеологическую подготовку трудовых мигрантов, которые прибывали (в область) из регионов Центральной Азии, для последующей их переправки в зону боевых действий", – рассказала агентству представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.

По месту жительства задержанных сотрудники ФСБ провели обыски. В результате были найдены экстремистская литература, флаги и атрибутика международной террористической организации.

Сейчас вербовщики задержаны. Их причастность к запрещенной деятельности устанавливается.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области. В ходе операции был задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания.