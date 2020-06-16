Бортников заявил о предотвращении 159 терактов в России за 10 лет

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В России за 10 лет предотвратили 159 терактов. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил во время рабочей встречи с Владимиром Путиным, передает RT.

По его словам, в целом за эти годы в стране удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.

10 июня Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. В результате были задержаны пятеро подозреваемых граждан РФ, поддерживавших связь с украинскими радикалами.

Ранее СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии. Там был обнаружен тайник с самодельной бомбой. Сотрудники оперативных служб МВД и ФСБ начали устанавливать причастных к совершению данного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.