СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

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Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был обнаружен тайник с самодельной бомбой.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ по Чувашской республике.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В сообщении СК также говорится, что следователи и сотрудники оперативных служб МВД и ФСБ устанавливают причастных к совершению данного преступления.

В конце мая стало известно, что ФСБ в ходе масштабной спецоперации выявила в Москве и еще девяти регионах 13 подпольных оружейных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием.

Пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.