СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

16:28
Фото: телеграм-канал Mash
Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был обнаружен тайник с самодельной бомбой.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ по Чувашской республике.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В сообщении СК также говорится, что следователи и сотрудники оперативных служб МВД и ФСБ устанавливают причастных к совершению данного преступления.
В конце мая стало известно, что ФСБ в ходе масштабной спецоперации выявила в Москве и еще девяти регионах 13 подпольных оружейных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием.
Пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.
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