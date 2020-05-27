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Безопасность

13:58

ФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских

безопасность происшествия

Фото: пресс-служба ФСБ

ФСБ в ходе масштабной спецоперации выявила в Москве и еще девяти регионах 13 подпольных оружейных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием, сообщает РИА Новости.

Пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

По местам их проживания и работы изъято 188 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметов, автоматов, пистолетов-пулеметов, винтовок и карабинов, пистолетов и револьверов, а также три гранатомета.

Также обнаружено 20 килограммов взрывчатых веществ, свыше 16 тысяч патронов различного калибра, более 120 основных частей и комплектующих оружия и три приспособления для бесшумной стрельбы.

Ранее троих боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге. На месте проведения операции были найдены оружие и боеприпасы.

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