Трое боевиков ликвидированы в ходе КТО в Екатеринбурге

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Троих боевиков удалось ликвидировать сотрудникам ФСБ в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета, пишет РИА Новости.

"В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на месте проведения операции были найдены оружие и боеприпасы.

"Силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов", – добавили в НАК.

Ранее стало известно об объявлении режима контртеррористической операции в Екатеринбурге. Об этом сообщили в УФСБ по Свердловской области.

Уточнялось, что меры действуют на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области с 00:30 30 апреля (22:30 29 апреля по московскому времени). Руководство операцией было возложено на начальника УФСБ России по Свердловской области Алексея Зиновьева.