Режим контртеррористической операции объявлен в Екатеринбурге

Фото: Zuma/TASS

Режим контртеррористической операции был объявлен в Екатеринбурге и пригороде. Об этом передает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы УФСБ по Свердловской области.

Известно, что режим КТО начал действие с 00:30 30 апреля (22:30 29 апреля по московскому времени).

"Начальником УФСБ России по Свердловской области принято решение о введении правового режима контртеррористической операции", – сообщается в УФСБ.

Дополнительно отмечается, что меры распространяются на территорию Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Руководство операцией возложено на начальника УФСБ России по Свердловской области Алексея Зиновьева.

"Оперативный штаб в Свердловской области обращается к жителям Екатеринбурга с просьбой с пониманием отнестись к введению правового режима контртеррористической операции", – добавили в УФСБ.

Ранее в ходе контртеррористической операции в Тюмени сотрудники ФСБ ликвидировали приверженцев запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Сообщалось, что на предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу.