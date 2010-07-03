В НАК заявили о ликвидации боевиков в Тюмени

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Приверженцы запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы", – говорится в заявлении.

О личностях и гражданстве террористов пока не уточняется.

Как рассказали полиции местные жители, за несколько часов до начала спецоперации из дома, где находились боевики, вышла неизвестная женщина в хиджабе. Сейчас ведется ее розыск.

Также сотрудники ФСБ не исключают, что в здании могут оставаться несколько готовых к подрыву СВУ. Территорию сейчас осматривают. На нескольких улицах не работает сотовая связь.

Ранее сообщалось о двоих подозреваемых которых блокировали в частном доме на улице Новоселов. В районе спецоперации в одном из домов начался пожар. К настоящему моменту возгорание ликвидировали.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, рассказала представитель департамента здравоохранения региона.