В НАК заявили о ликвидации боевиков в Тюмени

Приверженцы запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
"На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы", – говорится в заявлении.
О личностях и гражданстве террористов пока не уточняется.
Как рассказали полиции местные жители, за несколько часов до начала спецоперации из дома, где находились боевики, вышла неизвестная женщина в хиджабе. Сейчас ведется ее розыск.
Также сотрудники ФСБ не исключают, что в здании могут оставаться несколько готовых к подрыву СВУ. Территорию сейчас осматривают. На нескольких улицах не работает сотовая связь.
Ранее сообщалось о двоих подозреваемых которых блокировали в частном доме на улице Новоселов. В районе спецоперации в одном из домов начался пожар. К настоящему моменту возгорание ликвидировали.
Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, рассказала представитель департамента здравоохранения региона.
Режим контртеррористической операции объявили в одном из районов Тюмени
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