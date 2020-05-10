Мужчина бросил взрывное устройство в соседский двор на Ставрополье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Взрывное устройство сработало во дворе жилого дома в поселке Приэтокский в Ставропольском крае. В результате происшествия пострадали люди, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

"Во дворе частного дома порядка 18 человек отмечали праздник. Сосед, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся, бросил через забор взрывное устройство, предположительно гранату", – говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, были ранены 8 человек.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, информация об инциденте на Ставрополье уточняется.

В конце апреля стало известно, что уголовное дело завели после взрыва в машине в Волгограде.