В КБР нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ

В Кабардино-Балкарии ликвидировали троих боевиков, готовивших теракты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Утром 23 марта органы безопасности получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы установили местонахождение троих бандитов. У них обнаружили два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к СВУ.

Злоумышленники были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.

На месте перестрелки с боевиками обнаружены автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

В ходе спецоперации гражданское население и правоохранители не пострадали.

В феврале сотрудники ФСБ задержали семь исламистов из запрещенной в России религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат". По сведениям правоохранительных органов, приезжие из стран Центральной Азии вербовали новых членов организации и пропагандировали опасную экстремистскую идеологию.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в России предотвратили 34 теракта. Было задержано более 40 главарей террористов и 241 рядовой боевик.

Кроме того, российские силовики в минувшем году пресекли работу 78 ячеек запрещенных организаций, которые планировали теракты и нападения на представителей власти.