Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

За прошлый год в России предотвратили 34 теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игоря Кулягина.

"В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта", – заявил он.

По данным Кулягина, задержано более 40 главарей террористов и 241 рядовой боевик. Кроме того, российские силовики в минувшем году пресекли работу 78 ячеек запрещенных организаций, которые планировали теракты и нападения на представителей власти.

В декабре сообщалось, что с начала 2019 года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов. Владимир Путин обратил внимание, что хороших результатов удалось добиться и по другим направлениям работы, в частности в противодействии зарубежным спецслужбам.