Вопрос о выдаче террориста Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб – Путин

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Владимир Путин, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос об убитом в центре Берлина террористе Зелимхане Хангошвили, рассказал, что вопрос о его выдаче обсуждался на уровне спецслужб России и Германии, но официальный запрос РФ не направляла.

"Запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали, что смысла нет, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ", – подчеркнул он.

Президент также раскритиковал деятельность спецслужб государств Европы. "Террорист спокойно разгуливал по европейским столицам", – заметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он напомнил, что только в одном из организованных им терактов погибли 98 человек.

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

В августе в Берлине был убит 40-летний гражданин Грузии. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала россиянина, которого подозревают в совершении преступления. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

В ряде СМИ появились данные, что убитый участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию. Ему было отказано в убежище, однако он добился отмены этого решения через суд.