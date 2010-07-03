Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

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Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.

"Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек", – подчеркнул российский лидер на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате".

Он напомнил, что только в одном из организованных им терактов погибли 98 человек. Также президент отметил, что не знает, что случилось с этим человеком. По его словам, в бандитской среде может произойти все что угодно.

Путин добавил, что Москва просила Берлин выдать им организатора терактов с метро, но получила отказ. Также глава государства назвал некорректной высылку российских дипломатов из Германии на основании предварительных соображений.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с российским лидером попросила содействия в расследовании преступления.

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

В августе в Берлине был убит 40-летний гражданин Грузии. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала россиянина, которого подозревают в совершении преступления. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

В ряде СМИ появились данные, что убитый участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию. Ему было отказано в убежище, однако он добился отмены этого решения через суд.

Ранее российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине. Они оказали ему необходимую консульско-правовую помощь.

