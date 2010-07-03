Посольство РФ в Испании подтвердило убийство россиянки

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Россиянку убили в городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона. Информацию подтвердили в посольстве РФ в Испании.

Гражданка России проживала в Испании, говорится в микроблоге дипмиссии в Twitter.

"Дело передано в суд. Ведется следствие. Находимся в контакте с компетентными органами", – отмечается в сообщении.

Ранее СМИ рассказали об аресте 44-летнего испанца по подозрению в убийстве россиянки. Предполагается, что он с жертвой состоял в романтических отношениях. Посольство РФ заявило, что проверяет информацию об исчезновении гражданки России в Севилье.

Летом в Берлине задержали россиянина по подозрению в убийстве мужчины. По официальной информации прокуратуры Берлина, убит 40-летний гражданин Грузии. В 2012 году он выступал переговорщиком от МВД страны с исламистами, проникшими из Дагестана.

Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета, выбросил оружие в реку и попытался скрыться.