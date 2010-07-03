Посольство РФ проверяет информацию о гражданстве мужчины, убитого в Лондоне

Посольство России в Лондоне проверяет информацию о российском гражданстве мужчины, который был убит в столице Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
В посольство поступила информация о том, что 15 июня в Лондоне был убит 34-летний Глеб Жебровский, который является гражданином России. Сотрудники посольства находятся на связи с представителями британской полиции и с родственниками погибшего, проживающими в Москве.
"Из-за отсутствия у полиции и у родственников точных сведений о наличии у Жебровского, проживавшего в Великобритании под именем Глеб Стальной, гражданства РФ, посольством во взаимодействии с компетентными российскими органами проводится дополнительная проверка. В случае подтверждения наличия российского гражданства Глеба Жебровского посольство окажет все необходимое содействие родственникам в осуществлении соответствующих консульских действий и будет ожидать от британской стороны выполнения ее обязательств по консульским конвенциям", – сообщил дипломат.
По данным Скотленд-Ярда, Жебровский был убит 15 июня в районе Тауэр-Хамлетс на востоке Лондона. В субботу днем на него напали недалеко от места, где он жил. Мужчина умер от ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 28 и 33 лет.
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