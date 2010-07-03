Гражданина РФ ранили при перестрелке в Стамбуле

Генконсульство РФ в Стамбуле рассказало о вооруженном конфликте между гражданами России и Грузии. Перестрелка произошла в понедельник, 17 июня, в офисе логистической компании в районе Фатих.

"Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности. Гражданин Грузии скончался от огнестрельного ранения. По этому инциденту местные правоохранительные органы проводят следственные действия. Генконсульство находится в постоянном контакте с полицией", – говорится в сообщении Генконсульства в соцсети Facebook.

Погибший – 56-летний Тенгиз Пхакадзе, сообщает "Коммерсант". По данным издания, он умер по дороге в больницу от тяжелого ранения в голову. Полиция нашла на месте преступления пистолет с глушителем и ножи. Несколько человек объявлено в розыск.

