Двое россиян погибли в перестрелке при ограблении обменника на Бали

Двое россиян, подозреваемых в ограблении обменного пункта на Бали, убиты в перестрелке с индонезийской полицией, сообщает РИА Новости. Еще один гражданин России задержан.
На Бали сейчас находится заведующий консульским отделом посольства РФ в Джакарте. Как рассказали в ведомстве, полиция пока не предъявила паспорта убитых и задержанного, однако правоохранители настаивают на том, что подозреваемые – россияне.
Как уточнили в посольстве РФ, по данным местных СМИ, грабителей было семеро, и все они – граждане РФ. Якобы четверым удалось скрыться с места преступления. В то же время подтверждения этой информации нет.
20 марта газета The Bali Tmes сообщала, что на юге острова произошло вооруженное ограбление обменного пункта. Отмечалось, что семеро грабителей были в масках и вооружены автоматическими винтовками SS1 индонезийского производства, а также холодным оружием.
По предварительным данным, грабители покинули обменный пункт, забрав более 80 тысяч долларов в местной валюте. Через несколько часов полиции удалось их настигнуть. В ходе перестрелки двоих подозреваемых убили, одного задержали, еще четверым удалось скрыться на автомобиле. Среди них было шестеро мужчин в возрасте 50, 60, 44, 32, 47 и 44 лет, и женщина 34 лет.
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