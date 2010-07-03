В Берлине по подозрению в убийстве задержан россиянин

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В Берлине 23 августа задержали 49-летнего гражданина России по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру немецкой столицы.

Отмечается, что убит был 40-летний гражданин Грузии, который в 2012 году выступал в качестве переговорщика от МВД страны с исламистами, проникшими из Дагестана.

Судья выдал ордер на арест россиянина. Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, подозреваемый пытался скрыться.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что столичный СК объявил в розыск 49-летнего криминального авторитета. По данным ведомства, он требовал от своего находящегося в заключении знакомого передать ему права собственности на гостиницу стоимостью 1 миллион рублей, расположенную на одном из тайских островов. Мужчине заочно предъявлены обвинения.