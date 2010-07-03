СК объявил в розыск подозреваемого в вымогательстве гостиницы в Таиланде

Столичное управление Следственного комитета объявило в розыск 49-летнего криминального авторитета, которого подозревают в вымогательстве гостиницы в Таиланде. Об этом пишет Агентство "Москва".
По данным СК, в период с 20 июля по 4 августа 2018 года мужчина, находясь за пределами России, вышел на связь с отбывающим тюремное заключение знакомым. Подозреваемый потребовал передать ему права собственности на гостиницу стоимостью 1 миллион рублей, расположенную на одном из тайских островов.
Мужчине заочно предъявлены обвинения в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении разыскиваемого заочной меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача, ранее судимого за кражи, вымогательство, подделку документов и незаконный оборот наркотиков. По данным следствия, с 2011 года он координировал организованные преступные группы на территории Московской области и принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и нелегальных доходов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.