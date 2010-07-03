СК объявил в розыск подозреваемого в вымогательстве гостиницы в Таиланде

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Столичное управление Следственного комитета объявило в розыск 49-летнего криминального авторитета, которого подозревают в вымогательстве гостиницы в Таиланде. Об этом пишет Агентство "Москва".

По данным СК, в период с 20 июля по 4 августа 2018 года мужчина, находясь за пределами России, вышел на связь с отбывающим тюремное заключение знакомым. Подозреваемый потребовал передать ему права собственности на гостиницу стоимостью 1 миллион рублей, расположенную на одном из тайских островов.

Мужчине заочно предъявлены обвинения в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении разыскиваемого заочной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача, ранее судимого за кражи, вымогательство, подделку документов и незаконный оборот наркотиков. По данным следствия, с 2011 года он координировал организованные преступные группы на территории Московской области и принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и нелегальных доходов.