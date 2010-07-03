Начальника налоговой инспекции по ЮАО арестовали по делу о взятке

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Суд арестовал главу инспекции ФНС №24 по Южному административному округу столицы Марию Андреянову, которую подозревают в получении взятки.

"Пресненским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток, то есть до 21 октября", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе инстанции.

Деталей дела в отношении госслужащей в суде не привели.

Андреяновой предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Если дело дойдет до суда, подозреваемой грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Дело заведено по факту мошенничества, присвоения и растраты, а также легализации имущества, добытого преступном путем. Обвиняются также шесть соучастников экс-чиновника.

