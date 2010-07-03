Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста денежных счетов в рамках уголовного дела против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Речь идет об имуществе и счетах на сумму 900 миллионов рублей, принадлежащих сыну Абызова, компании "Ру-ком" и ряду офшорных компаний.
По словам адвоката Сергея Дрозда, суд согласился с доводами защиты о незаконности ходатайства следователя о необходимости продлить срок наложения ареста на имущество. Арест на эти счета был наложен до 25 августа.
Ранее суд продлил арест экс-министру до 25 октября. Представитель СК Сергей Степанов просил суд продлить арест Абызову, поскольку его вина подтверждена собранными доказательствами, заключением экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте текущего года. Также были арестованы председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, бывший глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.
На деньги и имущество бывшего министра был наложен арест. По словам адвокатов, арестовано имущество и денежные средства более чем на 20 миллиардов рублей.
По данным следствия, Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В частности, он вместе с соучастниками обманул акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". В результате бывший министр с сообщниками похитил около 4 миллиардов рублей, принадлежащих этим компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.
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