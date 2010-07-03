Экс-министру Абызову продлили арест на три месяца

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Басманный районный суд продлил арест бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемого Михаила Абызова меру пресечения в виде заключения под стражей до 25 октября 2019 года", – объявил судья Артур Карпов.

В начале судебного заседания защита бывшего министра предоставила суду поручительства от бывшего главы администрации президента России Александра Волошина, бывшего вице-премьера правительства Аркадия Дворковича, бывшего пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, народных артисток Ксении Раппопорт и Чулпан Хаматовой.

Следователь по особо важным делам Следственного комитета (СК) Сергей Степанов просил суд продлить арест Абызову, поскольку его вина доказана собранными доказательствами, заключением экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Следователь заявил, что Абызов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, имеет недвижимость за границей, у него есть открытые визы США, Италии и Великобритании. По мнению следователя, бывший министр может вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления и воспрепятствовать расследованию.

Адвокаты настаивали на домашнем аресте. Сам Абызов заявил, что не совершал преступления, в котором обвиняется. Он "категорически отрицает" обвинение в создании преступного сообщества.

"Четыре месяца, которые я провел в "Лефортово", – это четыре месяца какого-то глобального абсурда. Меня обвиняют, что, будучи министром, я создал и координировал преступное сообщество и хищение денежных средств. Вся моя деятельность находилась под контролем служб, в этой связи все мои контакты фиксировались, по ним можно сделать запросы, но следствие ничего не делает и утверждает, что я, находясь на заседании правительства, занимался координацией преступного сообщества. Следствию нужно, чтобы я оговорил себя и других людей", – сказал Абызов.

Он также отметил, что занимался предпринимательством с 1990 года и исправно платит налоги, декларирует все имущество.

Ранее был наложен арест на деньги и имущество бывшего министра. Адвокаты заявили, что арестовано имущество и денежные средства более чем на 20 милилардов рублей.

Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте 2019 года. Кроме него, были арестованы председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, бывший глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В частности, он вместе с соучастниками обманул акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". В результате бывший министр с сообщниками совершили хищение около 4 миллиардов рублей, принадлежащих этим компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

