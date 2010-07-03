Экс-министр Абызов отказался от дачи показаний – СК

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на следователя по особо важным делам СК РФ Сергея Степанова.

"Свою вину не признал, со следствием не сотрудничает, пояснений не дает, от дачи показаний отказался", – сказал Степанов.

Следствие просит суд оставить Абызова под стражей до 25 октября, поскольку на свободе он может скрыться от следствия и суда, так как имеет недвижимость за границей, а также препятствует расследованию дела.

Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере – хищении четырех миллиардов рублей. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.

Обвинение строится вокруг одной сделки – продажи Абызовым с партнерами ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акций фирм АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС.

11 июля суды арестовали имущество и денежные средства Абызова на общую сумму более 20,629 миллиарда рублей. Суд наложил арест на более чем 118 миллионов акций различных компаний, в том числе АО "Электромагистраль" и АО "Региональные электрические сети", принадлежащие экс-министру. Сам Абызов заявил, что он недоумевает от произвола следственных органов.

