Экс-главу Клинского района обвинили в мошенничестве

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Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, сообщает ТАСС.

Дело заведено по факту мошенничества, присвоения и растраты, а также легализации имущества, добытого преступном путем. Обвиняются также шесть соучастников экс-чиновника. Сумма ущерба от их действий составила не менее 43 миллионов рублей.

По данным следствия, Постригань, работая в должности главы администрации Клинского района, с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на некоторые муниципальные объекты. Среди них нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки.

Ранее бывшего главу Клинского района Подмосковья обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, в период с декабря 2011 года по декабрь 2013 года Постригань, возглавляя Клинский район, подписал акт ввода в эксплуатацию жилого дома в нарушение градостроительного законодательства.

Отмечалось, что Постригань знал о недостроенном объекте и несоответствии проектной документации. Однако, несмотря на это, в помещение заселили семьи по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. В доме были обнаружены различные дефекты, которые могут привести к его разрушению.

Прокуратура потребовала взыскать с него имущество на девять миллиардов рублей, в том числе больше 1,6 тысячи объектов недвижимости.

