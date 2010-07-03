СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

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Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача, передает Агентство "Москва".

Как сообщила старший помощник главы ГСУ СК Ольга Врадий, дело возбудили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Также отмечается, что подозреваемый был неоднократно судим за кражи, вымогательство, подделку документов и незаконный оборот наркотиков.

По данным следствия, вором в законе Циркач стал в 2011 году. С тех пор он координировал организованные преступные группы на территории Московской области и принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов.

Местонахождение подозреваемого в настоящий момент устанавливается.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил под стражей до 12 сентября вора в законе Олега Шишканова (Медведева) по прозвищу Шишкан. Его задержали в Подмосковье 15 июля. По версии следствия, он может быть причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.