СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача, передает Агентство "Москва".
Как сообщила старший помощник главы ГСУ СК Ольга Врадий, дело возбудили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Также отмечается, что подозреваемый был неоднократно судим за кражи, вымогательство, подделку документов и незаконный оборот наркотиков.
По данным следствия, вором в законе Циркач стал в 2011 году. С тех пор он координировал организованные преступные группы на территории Московской области и принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов.
Местонахождение подозреваемого в настоящий момент устанавливается.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил под стражей до 12 сентября вора в законе Олега Шишканова (Медведева) по прозвищу Шишкан. Его задержали в Подмосковье 15 июля. По версии следствия, он может быть причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.
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