Предполагаемый убийца активистки Григорьевой арестован

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Предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой Даврон Мухамедов 1981 года рождения арестован Московским районным судом Санкт-Петербурга до 21 сентября 2019 года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет остановился на бытовой версии убийства.

Следователи выяснили, что в ночь на 21 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и восемь раз ударил ее ножом в область спины и лица. Пострадавшая скончалась на месте.

В пресс-службе СК уточнили, что девушка вела асоциальный образ жизни. Ее несколько раз замечали за распитием спиртного, в том числе в компании с подозреваемым. Также было установлено, что в июле мужчина совершил еще одно нападение: он набросился на своего знакомого, забрав у него деньги и вещи.

25 июля представители ЛГБТ-сообщества заявили, что убийство Григорьевой может быть связано с ее выступлением в поддержку людей нетрадиционной ориентации. Так, ее имя якобы есть в черном списке движения "гейхантеров", и Григорьевой поступали угрозы. В главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области на это ответили, что активистка действительно заявляла в органы об угрозах, но они носили бытовой характер.