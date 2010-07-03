Представители ЛГБТ обратились в СК после убийства активистки

10:41
10:41
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Представители ЛГБТ-сообщества по всей России боятся за свою жизнь после убийства петербургской активистки Елены Григорьевой, передает телеканал Москва 24. Они обратились в Следственный комитет с просьбой проверить организацию, которая, по их мнению, причастна к гибели девушки.
По словам ЛГБТ-активистов, сообщения с угрозами стали приходить и другим людям нетрадиционной ориентации, причем якобы существует поименный список следующих мишеней.
Елена Григорьева не раз выходила на митинги с плакатами в поддержку сестер Хачатурян, правозащитников, против ненависти к сексуальным меньшинствам. Именно с ее последним протестом связывают жестокое убийство девушки: ей нанесли восемь ножевых ранений. Как утверждают представители ЛГБТ-сообщества, фамилия Григорьевой есть в черном списке движения "гейхантеров".
В этом "манифесте", опубликованном 1 июля, в частности, обещают преподнести "очень опасные и жестокие подарочки" всем "нашим дорогим из ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге". За угрозой следует список фамилий. В нем фигурирует и руководитель московской ЛГБТ-группы "Стимул" Андрей Петров. На своей странице в Instagram он написал, что это не хайп и ему на самом деле угрожает смертельная опасность.
По словам Петрова, он не знает, что теперь делать, и надеется только на широкую огласку. Активист признался, что старается принимать необходимые меры безопасности. "Стараюсь чаще бывать в местах, где много людей и не ходить по тихим улицам", – рассказал он.
Среди ЛГБТ-активистов – двое Андреев Петровых, причем каждый из них уверен, что "черную метку" прислали именно ему. Все, кто есть в спиcке, попросили СК проверить, причастно ли движение "гейхантеров" к убийству Григорьевой.
Депутат Госдумы Виталий Милонов скептически относится к опасениям представителей ЛГБТ. "В большинстве случаев, когда мы слышим об угрозах в адрес ЛГБТ-сообществ, мы сталкиваемся с тем, что это самопиар, потому что за это дорого платят", – отметил он.
Парламентарий напомнил, что погибшая девушка "распивала напитки в компании мужчин, и потом ее убили". "Это, конечно, трагедия, но ЛГБТ-активисты сразу попытались привлечь к себе внимание, хотя эта девушка ни разу не заявляла об угрозах в ее адрес", – подчеркнул Милонов.
Глава "Стимула" Андрей Петров не согласен с таким мнением. "Я не думаю, что это пиар-акция, повод слишком печальный. У ЛГБТ-сообществ много другой работы, никто бы не стал этим заниматься", – заявил он.
Сайт "гейхантеров" заблокировали. Они сбежали в Telegram и к субботе обещают вывесить новый список жертв. У радикалов уже более трех тысяч подписчиков. Правда, у петиции с просьбой запретить это движение их в несколько раз больше.
Ранее сообщалось, что на Урале родительский комитет попросил проверить школу на пропаганду гомосексуализма. Скандал разразился после того, как на выставке в одной из школ Екатеринбурга представили плакаты детей на тему толерантности, в том числе рисунки с радужными флагами.
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