Полиция Екатеринбурга проверит рисунки школьников с ЛГБТ-парами

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Полиция Екатеринбурга изъяла для проверки 17 детских рисунков на тему толерантности. Об этом сообщило в четверг городское управление МВД.

"28 ноября сотрудники полиции выявили в СМИ публикации, что ученики школы №115 приняли участие в конкурсе рисунков в рамках дня толерантности. Данный факт был зарегистрирован. В образовательное учреждение выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу", – сказано в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Полиция опросила директора школы. Та пояснила в ответ, что ученики участвовали в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности. Изъято 17 рисунков. Будет принято процессуальное решение.

Накануне местные СМИ сообщили, что в школе №115 Екатеринбурга организовали выставку детских плакатов с нарисованными однополыми парами. В местном департаменте образования эту информацию опровергли.

Также 29 ноября сообщалось, что в городе Бердске Новосибирской области шестиклассницу не допустили до занятий из-за голубого цвета волос. Поводом к проверке стали соответствующие публикации в местных СМИ. Журналисты написали, что школьницу выгнали с уроков из-за голубых волос, окрашенных оттеночным шампунем. Руководство школы объяснило свой отказ пустить девочку на занятия тем, что школьным уставом предписывается только "классический" стиль внешнего вида учеников. Региональная прокуратура начала проверку.